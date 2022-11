PS5 : Sony fait le point sur les ventes de la console, il va falloir accélérer pour atteindre les objectifs

Sony Interactive Entertainment profite de la publication de ses derniers résultats trimestriels pour faire le point sur les ventes de la PS5. Ainsi, on apprend que du 1er juillet au 30 septembre, la console s'est écoulée à 3,3 millions d'exemplaires dans le monde (une performance identique à celle de l'année passée sur la même période), ce qui fait que depuis sa sortie en 2020, la machine totalise plus de 25 millions d'unités commercialisées. Si l'on ajoute les 2,4 millions de PS5 vendues du 1er avril au 30 juin, on arrive à 5,7 millions, sachant que pour l'exercice fiscal 2022-2023, Sony Interactive Entertainment table sur 18 millions de consoles écoulées.Vous l'aurez compris, avec 12,3 millions de PS5 à vendre du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, le constructeur japonais va devoir accélérer le rythme, et ce même si le constructeur japonais confie avoir produit en réalité 6,5 millions de PS5 sur les trois derniers mois. Il lui resterait donc encore quelques munitions, sans doute dans l'optique des fêtes de fin d'année. Il compte notamment sur la levée progressive de certaines restrictions en matière d'approvisionnement de composants pour inonder le marché. Selon lui, il y aurait même des chances qu'il fasse mieux que les 18 millions visés.Côté PlayStation Plus (qui ses décline désormais en trois formules), on observe une légère baisse (45,4 millions d'utilisateurs aujourd'hui, 47,3 millions l'année dernière). Pour ce qui est des jeux, 62,5 millions ont été vendus à la fois sur PS4 et PS5, dont 6,7 millions issus des studios first party. Enfin, si Sony Interactive Entertainment affiche un chiffre d'affaires en progression de 12 % par rapport à l'année dernière (4,9 milliards d'euros), le bénéfice opérationne est en recul de 49 % (287 millions d'euros).