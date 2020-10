PS5 : Sony explique pourquoi la taille de la console est aussi imposante

S'il y a bien un point sur lequel la PS5 fait beaucoup parler, c'est sa taille. En effet, elle est non seulement plus massive que la Xbox Series X et la Xbox Series S, mais elle est aussi plus énorme que la PS4, la PS3, la PS2, ou encore la première Xbox. Bref, un vrai monstre pour lequel il va falloir faire de la place. Dans une interview accordée récemment à Nikkei xTech , Sony Interactive Entertainment a expliqué pourquoi sa console next-gen était aussi imposante."Il était tout à fait possible de concevoir une PlayStation 5 de taille moindre, a confié l'ingénieur Otori Yasuhiro, en charge du design mécanique et thermique. Par exemple, en intégrant deux ventilateurs - un du côté A, et un autre du côté B - la console aurait été plus petite. Néanmoins, cela aurait impliqué des coûts supplémentaires. Et puis, contrôler le fonctionnement de deux ventilateurs est plus difficile que lorsqu'il n'y en a qu'un seul. Du coup, avec toutes ces contraintes en tête, nous avons décidé d'aérer les deux faces de la carte mère de la console avec un seul grand ventilateur."Comme le rappellent nos confrères de Video Games Chronicle (qui ont rapporté les propos d'Otori Yasuhiro, les premiers retours concernant la ventilation de la PS5 ont été positifs, tout comme la discrétion sonore de la console. On rappelle que la machine sortira le 12 novembre au Japon et aux Etats-Unis, et le 19 suivant en Europe.