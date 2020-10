PS5 : Sony estime que le lancement de la console sera meilleur que celui de la PS4

Dans le cadre d'une interview accordée à Naver , Jim Ryan s'est montré confiant quant au lancement de la PS5. "Lors de sa première année fiscale, nous pensons qu'elle se vendra plus que la PS4 sur le même laps de temps", a assuré le patron de Sony Interactive Entertainment. Lancée en novembre 2013 aux Etats-Unis et en Europe, puis en février 2014 au Japon, la console totalisait 7 millions d'exemplaires vendus à la fin de l'exercice fiscal 2013-2014. Compte tenu du contexte économique actuel loin d'être au beau fixe en raison de la COVID-19, il s'agit d'un sacré pari. On rappelle que le "modèle digital" de la PS5 coûtera 399€, tandis qu'il faudra débourser 499€ pour se procurer le "modèle physique".Et puisque l'on parle prix, Jim Ryan a également été interrogé sur le tarif des jeux next-gen, et encore une fois, il a préféré mettre en avant la notion de valeur. "C'est difficile de parler du marché vidéoludique en général ou des autres consoles, mais en ce qui concerne la PS5, on pense que la valeur est évidente, a-t-il ajouté. Nous allons enthousiasmer les joueurs du monde entier avec les meilleures exclusivités de l'industrie et proposer une vraie expérience next-gen qui va les captiver."Pour mémoire, la PS5 arrivera le 12 novembre aux Etats-Unis et au Japon, et le 19 suivant chez nous.