PS5 : Sony enterre définitivement la rétrocompatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3

Longtemps fantasmée par les futurs possesseurs de PS5, la rétrocompatibilité de la console avec les jeux PS1, PS2 et PS3 a définitivement été enterrée par Sony Interactive Entertainment lors d'un entretien avec Famitsu . "Pendant la conception de la PS5, nous avons gardé en tête l'ingénierie spécialisée de la console, a confié le patron Jim Ryan dans des propos traduits par Siliconera . Au milieu de ça, il y a la PS4 qui dispose déjà d'une base de 100 millions de joueurs, et comme nous avons pensé qu'ils souhaiteraient sans doute profiter de tous leurs jeux sur PS5, nous avons inclus la rétrocompatibilité avec la PS4."Avant d'ajouter : "Pendant que nous implémentions cette fonctionnalité, nous nous sommes également focalisés sur le SSD et la DualSense. Du coup, nous n'avons malheureusement pas eu l'opportunité de nous pencher sur d'autres rétrocompatibilités [avec les jeux PS1, PS2 et PS3, ndlr]." Pour mémoire, la Xbox Series X et la Xbox Series S seront rétrocompatibles avec les jeux des générations précédentes qui, au passage, profiteront d'optimisations graphiques.La PS5 sortira chez nous le 19 novembre prochain (399,99€ pour le modèle digital, 499,99€ pour la version équipée d'un lecteur Blu-ray Ultra HD), tandis que la Xbox Series X (499,99€ - 32,99€/mois) et la Xbox Series S (299,99€ - 24,99€/mois) débarqueront le 10 novembre.