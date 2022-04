PS5 : comme Microsoft, Sony aurait l'intention d'inclure de la publicité dans ses jeux, explications

Il y a quelques jours, Business Insider faisait savoir que Microsoft avait l'intention d'inclure de la publicité dans ses jeux-free-to-play. Histoire de ne pas "irriter" les joueurs, le programme ne concernerait qu'un nombre limité de marques, le but étant bien évidemment d'accroître les recettes qui, pour le moment, sont essentiellement générées par les microtransactions. Le constructeur américain aurait déjà étudié quelques pistes pour que ces messages promotionnels se fondent dans le décor. Par exemple, des panneaux publicitaires disposés le long d'un circuit automobile ou placés à différents endroits d'un open world. On se souvient aussi des canettes Monster Energy dans Death Stranding.Si nos confrères ne sont pas encore en mesure de dire si Microsoft est déjà en négociation avec certaines marques, selon eux , Sony Interactive Entertainment serait également intéressé par cette publicité in-game. Il est même précisé que le constructeur japonais y réfléchit depuis le lancement de la PS5, et que tout comme Microsoft, la priorité serait de ne pas se mettre les joueurs à dos. Il faut dire que la tentative d'Electronic Arts avec EA Sports UFC 4 n'a pas été un franc succès, tout comme celle de Capcom avec Street Fighter 5 ; sauf que là, il s'agissait de deux jeux payants. Les applications mobiles gratuites gorgées de messages publicitaires ne créent pas la polémique, ce qui explique sans doute pourquoi Sony Interactive Entertainment et Microsoft visent (dans un premier temps ?) les free-to-play.Pour inciter les utilisateurs à regarder les spots, et faire en sorte que la pilule passe mieux, des récompenses pourraient être proposées mais rien n'est encore arrêté. Que ce soit du côté de Sony Interactive Entertainment ou de Microsoft, on envisagerait de lancer l'opération avant la fin de cette année, l'objectif premier étant de permettre aux studios de booster leurs revenus. Si le constructeur japonais réfléchirait encore à prendre ou pas une commission, Microsoft y aurait déjà renoncé afin que les développeurs et l'annonceur se partagent les recettes.Enfin, rappelons que l'interface des consoles Xbox affiche déjà régulièrement des messages publicitaires, que l'on possède ou pas un compte Xbox Live Gold.