PS5 : à 22 heures, suivez la conférence avec toutes les annonces de Sony

Comme promis, c'est ce soir, à 22 heures, qu'aura lieu la fameuse conférence consacrée à la PS5. Bien évidemment, les joueurs sont nombreux à espérer des grosses annonces de la part de Sony Interactive Entertainment, à commencer par le prix ainsi que la date de sortie des deux versions de la console. Ils s'attendent également à ce que le constructeur japonais présente des jeux autres que ceux déjà montrés. Tout en haut de la liste, on retrouve GOD OF WAR 2 et Silent Hill, mais ça réclame également Final Fantasy XVI ou Battlefield 6.



Allez, encore quelques heures de patience, sachant que l'événement peut être suivi ci-dessous avec des sous-titres en français.