PS5 : suivez la conférence consacrée à la console dès 22h, tous les trailers et les infos ici

Dans moins d'une heure débutera la fameuse conférence consacrée à la PS5 qui, rappelons-le, devait avoir lieu la semaine dernière avant d'être reportée pour les raisons que tout le monde connaît. Sony Interactive Entertainment va enfin présenter les premiers jeux dont pourront profiter les futurs possesseurs de la console, sachant qu'un bon nombre de rumeurs circulent depuis un moment sur la Toile.



S'il y a de fortes chances que Resident Evil 8, un nouveau Silent Hill ou encore Gran Turismo 7 fassent parler d'eux, miser sur Horizon : Zero Dawn 2 ou Bloodborne Remastered ne semble pas risqué non plus. En revanche, GOD OF WAR 2, un nouveau Spider-Man, ou encore Street Fighter VI relèvent plus du fantasme. Allez, nous allons bientôt être fixés, et ça se passe juste en-dessous.