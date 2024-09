PS5 Pro : Sony officialise son existence et c'est son architecte qui va la présenter

La PS5 Pro ne sera plus une chimère dès demain, 17h heure française. En effet, Sony Interactive Entertainment vient de donner rendez-vous au monde entier pour la présentation technique de la PlayStation 5. Si le terme de 'PS5 Pro' n'est pas prononcé, le fait que ce soit Mark Cerny, l'architecte de la console (et ce depuis l'ère PS4) qui ait été mandaté pour se charger de la présentation ne laisse place à aucun doute. La nouvelle version de la PS5, plus puissante et avec un design légèrement modifié, sera donc officialisée. Sony annonce d'ailleurs que la vidéo fera 9 minutes et que les festivités démarreront à 17h (heure française) sur la chaîne YouTube de PlayStation.

Les rumeurs autour de cette nouvelle PS5 Pro se sont multipliés ces dernières semaines, avec notamment le site Dealabs qui a partagé un croquis de cette console après avoir aperçu le packaging de la machine dans un entrepôt. Un dessin qui a permis de constater que la PS5 Pro affichera le même design que la PS5 Slim, mais avec trois bandes en guise de séparation, ce qui lui vaut le sobriquet de PS5 Adidas. Plus récemment, pour les 30 ans de la marque PlayStation a révélé une illustration dans laquelle on peut apercevoir un croquis de cette fameuse machine avec les trois bandes. Autant vous dire que les choses se concrétisent et que cette PS5 Pro proposera un gain de puissance non négligeable, surtout quand on voit à quel point les derniers jeux tels que Black Myth Wukong ou Star Wars Outlaws nécessitent de ressources pour les faire tourner sous leur plus bel écrin et avec les meilleures performances également. Plus que quelques heures à attendre du coup...