PS5 : ce n'est que le début, Sony assure que de nombreux jeux sont en développement

Lors de la conférence consacrée la PS5, Sony Interactive Entertainment a dévoilé 26 jeux parmi lesquels un certain nombre d'exclusivités telles que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank : Rift Apart, Spider-Man : Miles Morales, le remake de Demon's Souls, ou encore Horizon : Forbidden West. Si l'on croit le président Jim Ryan, interrogé par la BBC , ce n'est que le début. "Nous voulions des jeux AAA capables d'illustrer la puissance de la machine, a-t-il confié. Mais les productions indépendantes sont particulièrement amusantes et exploitent de manière innovante les fonctionnalités de la consoles."Avant d'ajouter : "Ça a permis à la conférence de montrer un aperçu des différentes expériences qui seront disponibles sur PS5. Et ce n'est que le début, il y a tellement de jeux qui sont actuellement en développement." On se doute que des chantiers de grande ampleur ont été lancés dans la plus grande discrétion, et un véritable Spider-Man 2, Days Gone 2, GOD OF WAR 2, un nouveau Killzone, ou encore la suite de The Order : 1886 font partie des fantasmes qui reviennent le plus souvent. Nous verrons s'ils sont exaucés.