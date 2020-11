PS5 : d'après Sony, les vrais jeux next-gen ne devraient pas arriver avant un petit moment

Excepté le remake de Demon's Souls, on ne peut pas dire que la PS5 croule sous les jeux next-gen. Pourtant, après avoir dépensé 499€ (si l'on opte pour le modèle équipé du lecteur Blu-ray UHD) et investi vraisemblablement dans un téléviseur 4K dernier cri, les possesseurs de la console ont sans doute envie d'en prendre plein les yeux - sans parler des fonctionnalités de la DualSense. Malheureusement, il va falloir faire preuve de patience. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Jim Ryan, l'actuel patron de Sony Interactive Entertainment."L'histoire montre que ce n'est pas avant la seconde ou la troisième année que les développeurs trouvent leurs marques, a-t-il expliqué à TASS . Typiquement, ils ont besoin de temps pour se familiariser avec la console. Du coup, ce n'est qu'à partir de 2022 que vous allez voir des jeux magnifiques, de la même manière qu'il a fallu attendre 2015-2016 pour la génération précédente." Pour rappel, la Xbox One et la PS4 sont sorties en 2013.Même si elle est pleine de bon sens, cette déclaration risque néanmoins de faire grincer quelques dents. Elle rappelle aussi que l'industrie ne va pas se couper de la Xbox One et de la PS4 du jour au lendemain pour des raisons économiques évidentes. En clair, tant que les développeurs feront le grand écart entre les deux générations, il sera probablement compliqué pour les jeux de tirer pleinement profit des Xbox Series X/S et de la PS5. En tout cas, en ce qui concerne les studios tiers.