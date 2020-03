PS5 : Ready at Dawn (The Order 1886) complèment sous le charme de la console

Initialement censée se dérouler dans le cadre de la GDC 2020, la conférence de Sony Interactive Entertainment consacrée à la PS5 a finalement été diffusée mercredi dernier sur la chaîne YouTube du constructeur japonais. Qualifiée de profondément ennuyante par les Tweetos , cette keynote était surtout destinée aux développeurs, Mark Cerny (l'architecte de la console) prenant le temps de détailler les principales innovations sur lesquelles ont travaillé ses équipes. Une foultitude d'éléments techniques qui ont manifestement séduit Ready at Dawn et son cofondateur Andrea Pessino."Un an après son lancement, je parie que les joueurs seront d'accord pour dire que la PS5 est l'une des consoles les plus révolutionnaires qui n'ait jamais été conçue, a-t-il assuré sur Twitter. Ils se sentiront même bêtes d'avoir gaspillé de l'énergie à blablater sur les téraflops et d'autres spécificités incomprises." Bien évidemment, les utilisateurs lui ont demandé pourquoi il était aussi élogieux envers la PS5, Ready at Dawn étant soupçonné de développer la suite de The Order : 1886 "En fait, j'adore toutes les plates-formes vidéoludiques, quel que soit le constructeur, a-t-il répondu. Les consoles de salon, les consoles portables, les appareils mobiles, les PC, et bien sûr la réalité virtuelle. Je joue à tout, et je ne tweete jamais pour le compte d'une marque. Je suis tout simplement impatient de voir arriver les consoles next-gen, je suis convaincu qu'elles permettront de concevoir des jeux encore plus impressionnants, et pas seulement grâce à leurs caractéristiques techniques supérieures."Andrea Pessino a ensuite fait comprendre que les chiffres purs, même s'il fallait en tenir compte, ne faisaient pas tout, et que tout le reste était également important. "Quand vous vous focalisez uniquement sur les indicateurs, vous n'avez pas une vision d'ensemble, a-t-il souligné. Je suis enthousiaste à l'égard de la PS5 car je pense que les choix ont été faits intelligemment, ce qui va permettre aux développeurs de concevoir des jeux d'une toute nouvelle manière, notamment les projets à gros budget. Je ne faisais aucune comparaison, je partageais juste mon optimisme."Un discours que devrait apprécier Mark Cerny, ce dernier ayant fait comprendre que les téraflops n'étaient pas une priorité, contrairement au SSD qui, d'après lui, permettra à la PS5 de faire la différence. L'avenir nous le dira.