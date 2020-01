The Order 1886 : une suite en développement sur PS5 ? La grosse rumeur du moment

Pour le moment, Sony Interactive Entertainment s'est plutôt montré discret sur la PS5, ce qui explique pourquoi nous n'avons encore rien vu des jeux qui tourneront sur la console. Il y a Godfall, c'est vrai, mais il est loin d'envoyer du rêve, et surtout, il ne s'agit pas d'une exclusivité. Par contre, une éventuelle suite de The Order : 1886 pourrait fortement intéresser les futurs possesseurs de PS5, le premier épisode étant considéré par beaucoup comme une vitrine technologique.Si l'on vous raconte tout ça, c'est tout simplement parce que l'utilisateur OsirisBlack sur NeoGAF assure avoir assisté à une démo qui lui a retourné la tête. D'après sa description de la scène, on y voit un individu évoluer dans une immense pièce faiblement éclairée. Il se retourne subitement après avoir entendu un bruit derrière lui, et fait face à une créature aux yeux jaunes et possédant quatre bras. S'engage alors une course-poursuite au terme de laquelle le personnage réussit à s'abriter derrière une porte."C'est la plus belle chose que je n'aie jamais vue, souligne OsirisBlack. Qu'il s'agisse de la modélisation des personnages, de l'éclairage ou de la physique, c'est d'un tout autre niveau. Le personnage principal ne peut pas être confondu avec quelqu'un d'autre, et il s'agit d'un jeu qui n'a pas encore été dévoilé. Ce n'est ni une cut scene, ni du target render. C'est du gameplay, et c'est vraiment impressionnant. Bon, la fin est une cinématique, mais les gars... On ne voit pas la différence."Le lien avec The Order : 1886, du coup ? Tout d'abord, Ready at Dawn a confirmé qu'il travaillait actuellement sur une production AAA ; une large campagne de recrutement avait été lancée il y a quelques mois, d'ailleurs. Ensuite, les créatures qu'affrontent Galahad et son équipe dans le premier épisode ont des yeux pas forcément jaunes, mais ça s'en rapproche. Enfin, OsirisBlack semble avoir été tellement bluffé par ce qu'il a vu, et Ready at Dawn est un studio qui se focalise tellement sur la technique, que ça colle. Mais bon, ça ne reste qu'une simple supposition, hein ?