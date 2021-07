PS5 : les 10 millions officialisés, carton pour Miles Morales, Ratchet & Clank et Returnal aussi

Il y a quelques jours, VGChartz révélait que la PS5 avait dépassé les 10 millions de ventes selon ses chiffres. Une information que peu de médias n'avait souhaité relayé, prétextant systématiquement que les données du site étaient peu fiables. Manque de peau pour ces détracteurs, voilà que Sony Interactive Entertainment officialise les 10 millions de consoles vendues depuis sa sortie le 12 novembre 2020, ce qui en fait la console qui s'est le plus rapidement vendue de l'Histoire. Histoire d'ailleurs de continuer à contracter les pecs, Sony Interactive fait aussi le point sur les ventes de certains de ses jeux. On apprend ainsi que Marvel's Spider-Man : Miles Morales a atteint les 6.5 millions de copies vendus à la date arrêtée du 18 juillet 2021, que Ratchet & Clank Rift Apart a déjà été écoulé à 1,1 million de copie en l'espace de quelques semaines et que Returnal, malgré son côté roguelite, a réussi à séduire 560 000 personnes. L'occasion pour Jim Ryan de laisser filer quelques doux mots :

Je ne saurais exprimer assez la profonde gratitude que nous éprouvons envers notre communauté passionnée de fans de PlayStation qui ont adopté la PS5, et envers les partenaires de développement et d'édition de classe mondiale qui apportent des expériences de jeu aussi incroyables sur nos plateformes.



Afin de ne pas trop frustrer les joueurs qui n'ont pas encore réussi à mettre la main sur une PS5, Jim Ryan a tenu à préciser que des efforts ont été faits pour que l'offre puisse satisfaire la forte demande, mais que la situation est exceptionnelle, et qu'elle ne touche pas uniquement le monde du jeu vidéo. Cependant, le niveau de stock reste une des priorités pour Sony Interactive Entertainment.