PS5 : le créateur de Super Smash Bros. donne son avis sur la console, il est impressionné par le SSD

Actuellement à l'oeuvre sur les prochains DLC de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai fait partie des chanceux qui ont mis la main sur la PS5 dès le jour de sa sortie au Japon. C'est en effet ce qu'il confirme dans les colonnes de Famitsu (via Kotaku ), où il n'hésite pas à donner son avis sur la dernière née de Sony Interactive Entertainment. "Tout d'abord, c'est une console énorme, confie le créateur du jeu de baston de Nintendo, qui apprécie tout de même le design avant-gardiste de la machine. J'ai pu la placer dans le meuble TV, mais en repensant à la chaleur qu'elle dégage, j'ai fini par l'installer derrière mon téléviseur qui est bien ventilé."Avant d'ajouter : "Le système est rapide et fluide. Même pendant les temps de chargement, selon les circonstances, ils sont courts. Cette impression de ne jamais avoir de temps mort, de garder le rythme, est vraiment incroyable." Après avoir loué le courbes de la console et son SSD, il souligne également l'efficacité de la rétrocompatibilité. "Au lancement, il n'y a pas beaucoup de titres disponibles, mais j'ai quand même pu télécharger les jeux [PS4,ndlr] les uns après les autres, affirme-t-il. Aucun ralentissement, le premier jeu auquel j'ai finalement joué sur PS5 est The Ninja Warriors."Tout n'est pas parfait malgré tout, puisque Sakurai-san relève deux défauts. "Pour le moment, on ne peut pas créer de dossiers, regrette-t-il, lui qui a classé tous ses jeux sur PS4. C'est gênant." L'autre reproche concerne le SSD. "Pour être honnête, sa capacité de stockage est petite et déjà entamée. Une fois les fichiers système installés, il reste quoi, 600 Go ?" Pour quelqu'un qui avait l'habitude de bénéficier de 2 To sur PS4 Pro, on peut comprendre que ça pique."Malgré tout, je suis satisfait dans l'ensemble, conclut-il. Je pense que c'est le début d'une longue relation [avec la PS5, ndlr], c'est vraiment une console que je veux chérir. Une fois que les ruptures de stock seront résolues, je suis convaincu que de personnes en profiteront pour un long moment." On rappelle que la console se décline en deux modèles : un premier équipé d'un lecteur Blu-ray UHD (499€), et un second consacré au dématérialisé (399€).