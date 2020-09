PS5 : le contenu des boîtes vient de fuiter, découvrez le bundle

Alors qu'on attend toujours de découvrir le prix et la date de sortie officielle de la PlayStation 5, et de sa déclinaison digitale, le contenu des boîtes vient de fuiter sur la toile, révélant un bundle minimaliste. En effet, la prochaine console de Sony se contentera du minimum puisque la boîte renfermera la console, une manette DualSense, un socle, un câble HDMI, un câble d'alimentation électrique, un câble USB, un manuel d'instructions et le jeu Astro's Playroom pré-installé. Attention, il faudra toutefois mettre à jour la console avec le dernier firmware en date avant de pouvoir profiter du titre. De plus, on découvre que chaque console proposera un espace de stockage identique, avec un SSD de 825 Go (au lieu du téraoctet promis). Reste à savoir si cette capacité est d'usine, ou s'il s'agit de la capacité disponible une fois le disque formaté, et le système d'exploitation installé.