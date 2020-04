PS5 : le co-créateur de Halo dithyrambique sur le SSD, il parle de "différence majeure" pour les studios

Si les caractéristiques techniques de la PS5 sont interprétées de différentes manières, il y a un point sur lequel tout le monde semble s'accorder : le SSD. Présenté comme l'arme absolue par l'architecte Mark Cerny, il devrait en effet changer la vie des développeurs ; Marcus Lehto l'a d'ailleurs souligné lors d'une interview accordée à nos confrères de Video Games Chronicle . "La différence va être énorme, a expliqué le co-créateur de Halo. On pourra produire encore plus de contenu avec une vitesse de transfert plus rapide. Les joueurs en auront fini avec les temps de chargement que nous ne devrons plus cacher derrière des cinématiques. En fait, les choses se feront désormais de manière plus fluide sur consoles."Marcus Lehto est tellement sous le charme du SSD qu'il en profite pour mettre une petite claque à la PS4 et à la Xbox One. "Si je suis aussi enthousiaste, c'est tout simplement parce qu'il est difficile de travailler sur ces vieilles consoles. Elles sont sur le marché depuis combien de temps ? Sept ans ? Développer dessus, c'est comme revenir à l'âge de pierre." Pour autant, le bonhomme s'est familiarisé avec ces restrictions techniques imposées jusqu'à présent."C'est devenu une seconde nature, a-t-il indiqué. Je pense que l'un des avantages d'être un ancien de l'industrie, c'est que l'on est habitué à créer des univers avec des limites techniques, qu'elles concernent la mémoire, la distance d'affichage, ou encore le shader overdraw". Des astuces avec lesquelles la nouvelle génération de développeurs aurait du mal, toujours d'après lui. Pour mémoire, on rappelle que Marcus Lehto est actuellement à l'oeuvre sur Disintegration, un FPS en développement chez V1 Interactive et dont la sortie est prévue pour cette année sur Xbox One, PC et PS4.