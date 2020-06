PS5 : la processeur de la console bientôt prête pour la production de masse

L'assemblage de la PS5 devrait bientôt débuter, puisque l'élément-clé, à savoir le fameux System on Chip (SoC) custom d'AMD, en est à sa toute dernière étape de fabrication. Selon les informations de Digitimes , les premiers tests débuteront la semaine prochaine, et ce n'est qu'une fois la viabilité de la production validée que les usines se mettront à tourner à plein régime. Rappelons que le SoC AMD rassemblera un étage CPU huit coeur à architecture Zen 2, et un étage graphique Radeon.Pour plus de détails sur ce processeur - son fonctionnement et sa puissance, notamment - on vous suggère de jeter un oeil au dossier de la rédaction que vous pouvez trouver à cette adresse