PS5 : la DualSense fait saliver les développeurs de The Persistence

Stuart Tilley, le réalisateur du jeu,

Matt Hargett - qui a participé à la conception de la PS5 en tant qu'ingénieur logiciel principal - confiait que la console n'avait pas encore livré tous ses secrets. Tant mieux pour Sony Interactive Entertainment qui a donc encore quelques cartouches sous le coude.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la DualSense de la PS5 cristallise un grand nombre de fantasmes. Entre les fonctionnalités officialisées par Sony Interactive Entertainment (le retour haptique, les gâchettes adaptatives entre autres) et celles dénichées dans des brevets (ce qui ne signifie pas que la manette en bénéficiera, donc), l'industrie vidéoludique s'attend à une révolution en termes d'immersion. Firesprite Games, le studio derrière The Persistence, ne fait pas exception et s'est récemment exprimé sur la manette en des termes élogieux."Nous avons toujours pour ambition d'immerger le joueur dans les mondes que nous créons, a confiéà nos confrères de Wccftech . Cela dépend de la manière dont vous percevez le jeu, de ce que vous y voyez. Naturellement, le hardware plus puissant permet d'améliorer de façon significative le rendu visuel et l'audio, mais les contrôles occupent une place importante dans l'immersion. Vous savez, mieux ressentir le type de surface sur lequel marche le personnage ou les choses qu'il tient dans ses mains. En fait, nous permettre de créer des expériences différentes de celles auxquelles nous avons été habitués jusqu'à présent. C'est juste génial. En tant que développeurs, nous avons longtemps attendu ces fonctionnalités next-gen, c'est comme si c'était Noël pour les studios."