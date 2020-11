PS5 : la console fait du bruit et on sait enfin pourquoi, voici les multiples raisons

Les témoignages se multiplient sur la toile dernièrement à propos des excès sonores de la PS5 qui ne serait finalement pas aussi silencieuse qu'on a bien voulu nous le faire croire. On connait désormais l'explication au problème. Ce sont nos confrères de Les Numériques qui ont mis en lumière le problème. Après avoir remarqué que leurs machines était plus ou moins bruyantes, ils se sont attelés au démontage des ventilateurs, afin de remarquer que ces derniers sont tout cimplement différents. Sony a donc intégré plusieurs types de ventilateurs différents dans ses consoles, avec un profil de pale qui n'a rien à voir, et des niveaux sonores qui varient. Selon les mesures de nos confrères, on passe de 39 à 43 db, et si une différence de 4db peut sembler minime, on rappelle que le niveau sonore double tous les 3 db.





Le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir quel ventilateur équipe votre machine, les numéros de série étant identique. Il va donc s'agir d'un pur hasard. Nos confrères ont ainsi analysé 5 machines, dont 2 avaient l'option silencieuse, et 3 le ventilateur bruyant. On imagine que Sony a donc dû faire appel à plusieurs fournisseurs pour ce composant pourtant important, probablement afin de pouvoir maintenir de grox volumes de production, et ainsi limiter les pénuries à la sortie de la machine. On imagine aussi que le COVID n'a pas vraiment aidé les choses. Pire, lorsqu'on regarde attentivement le démontage officiel de la machine par Sony, on s'aperçoit que le ventilateur affiche un profil de pales encore différent, ce qui veut dire qu'il existe au moins 3 modèles.





Reste à voir si Sony va corriger le tir, ou si le problème sera jugé minime. Sachez en tout cas qu'il est assez simple de démonter le ventilateur (pour le nettoyer par exemple, cela n'invalide pas la garantie de la console), ce qui pourrait s'avérer utile si ces fameux ventilateurs silencieux font leur apparition sur le marché des pièces détachées.