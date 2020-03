PS5 : Kotaku en remet une couche sur le SSD, des précisions sur son utilité

Même s’il s’en défend, il faut bien reconnaître que le journaliste Jason Schreier (Kotaku) donne l’impression d’assurer le service après-vente de Sony Interactive Entertainment, suite au reveal des specs de la PS5 la semaine dernière. En effet, en s’appuyant sur des confidences faites par des développeurs, il affirme que malgré un nombre de téraflops moindre, la console sera supérieure à la Xbox Series X dans d’autres domaines.



C’est le cas, par exemple, du SSD sur lequel il est revenu lors du podcast Splitscreen. « Rappelons que les deux consoles disposeront du SSD qui tranche avec les disques durs qu’utilisent les machines actuelles, a-t-il expliqué. Les temps de chargement ultra courts vont avoir un impact significatif sur les jeux next-gen, la différence va être énorme avec ce que l’on connaît aujourd’hui. Il faut bien comprendre que la Xbox Series X va être un monstre, et qu’elle sera capable de proposer des jeux incroyables. En fait, les deux consoles vont proposer des jeux incroyables ».



Il ajoute : « Je suis en train de regarder les notes que j’ai prises lorsque j’ai discuté avec une personne qui s’intéresse aux considérations techniques, et qui travaille sur ce genre de chose. Elle m’a confié que les avantages que procure le SSD vont être difficiles à vendre au grand public, car les gens ne saisissent pas forcément tout de suite la différence. Il suffit de voir la conférence de Mark Cerny et les réactions qu’elle a suscitées… »







Jason Schreier a tenu à rappeler que le SSD de la PS5 serait plus rapide que celui de la Xbox Series X. « Et je ne pense pas que cela va servir uniquement à réduire les temps de chargement, a-t-il assuré. Cette même personne à qui j’ai parlé m’a en effet garanti que ça changera la manière dont les jeux sont conçus. Par exemple, dans le cas d’un open-world, vous n’aurez plus besoin de vous préoccuper d’un certain nombre de contraintes techniques. […] Je pense que c’est un aspect où les développeurs devront prendre les devants en se disant : ‘Voilà ce que nous pouvons faire désormais avec notre open-world AAA, maintenant que nous sommes débarrassés des limitations techniques du processeur et du disque dur. J’estime que le fait que les gens se focalisent sur ces téraflops est une forme d’injustice, car il y a tellement d’autres choses derrière. »

Même si Sony Interactive Entertainment jouit d’une belle cote de popularité auprès des joueurs, il ne faudrait pas que cette communication maladroite autour de la PS5 plombe le lancement de la machine. Vivement les premiers jeux pour que chacun puisse se faire une meilleure idée des capacités de chaque console.