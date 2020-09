PS5 : des nouvelles photos de la console, elle est vraiment massive

Si des rédactions triées sur le volet disposent déjà des maquettes de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, Sony Interactive Entertainment ne semble pas encore décidé à en faire de même avec la PS5. Pour autant, la National Communications Commission (Taïwan) a dévoilé des nouvelles photos de la bête qui témoignent de sa taille imposante. Relayées par The Verge , les clichés en question rappellent que le modèle équipé d'un lecteur Blu-ray Ultra HD mesurera 39 cm de largeur, 10,4 cm de hauteur et 26 cm de longueur (4,5 kg), contre 39 cm x 9,2 cm x 26 cm (3,9 kg) pour la version dédiée au dématérialisé.Le constructeur japonais ne s'en est jamais caché : la PS5 sera non seulement plus costaud que la PS3, mais ses dimensions seront aussi supérieures à celles de la première Xbox. Un sacré bébé donc qu'il va falloir réussir à caser dans un meuble, sachant qu'un socle permettra de positionner la machine à la verticale. A titre de comparaison, la Xbox Series X mesure 15,1 cm de largeur, 30,1 cm de hauteur et 15,1 cm de longueur, tandis que la Xbox Series S fait 27,5 cm x 6,5 cm x 15,1 cm.On rappelle que la PS5 est attendue chez nous pour le 19 novembre, alors que la Xbox Series X et la Xbox Series S débarqueront dès le 10 novembre.