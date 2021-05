PS5 : d'après Sony, la pénurie pourrait durer en 2022

Hiroki Totoki pense en effet que la pénurie de semi-conducteurs qui s'éternise devrait contraindre la direction à revoir ses plans. "Je ne pense pas que la demande diminuera cette année, [...] et même si nous produisons encore plus de PlayStation 5, nous ne serons pas en mesure de répondre à la demande", a-t-il déclaré selon un certain nombre de personnes qui préfèrent naturellement garder l'anonymat.



Avant d'ajouter : "Nous avons vendu plus de 100 millions de PlayStation 4. Compte tenu de notre part de marché et de notre popularité, je ne vois pas la demande baisser aussi facilement." Pour mémoire, entre novembre 2020 et mars 2021, la PS5 s'est écoulée à plus de 7,8 millions d'exemplaires, soit 300 000 consoles de mieux que la PS4 (7,5 millions) sur le même laps de temps. Le 31 mars 2022, le groupe nippon espère avoir vendu quelque 14,8 millions de PS5.







Même si les jeux next-gen ne sont pas légion, même s'il est souvent conseillé de ne pas acheter une nouvelle console day one, pour autant, les possesseurs de PS5 ne doivent certainement pas regretter d'avoir cédé à la tentation. En effet, mettre la main sur la machine de Sony Interactive Entertainment relève quasiment du miracle, à moins bien sûr de passer par des sites où l'on peut trouver la bête à un prix exorbitant.Bref, tout ça pour dire que la situation risque de ne pas s'améliorer, alors que le constructeur japonais pensait il y a encore quelques mois disposer de stocks suffisants d'ici à l'été prochain. Dans un papier publié par Bloomberg , le directeur financier