PS5 : c'est officiel, il est possible de mettre à jour la DualSense depuis un PC

Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense" et de suivre les instructions, sachant bien évidemment qu'un câble USB est nécessaire. Petite précision : " Vous ne pouvez mettre à jour le firmware que pour une seule manette à la fois. Pour mettre à jour le firmware de plusieurs manettes, vous devez effectuer cette opération indépendamment pour chaque manette."



Pour l'instant, rares sont les jeux à exploiter les fonctionnalités de la DualSense sur PC, mais cette manoeuvre de Sony Interactive Entertainment reste appréciable.





Les joueurs PC peuvent maintenant mettre à jour leur manette DualSense avec le dernier firmware depuis Windows 11 et une sélection d'appareils Windows 10, sans la connecter à une PS5 : https://t.co/ADphaSGKZx pic.twitter.com/FtTLPwEC74 — PlayStation France (@PlayStationFR) 20 avril 2022

S'il est possible de profiter de certaines productions PlayStation sur PC (Days Gone, GOD OF WAR, Horizon : Zero Dawn, Death Stranding entre autres) avec la DualSense, jusqu'à présent, il était néanmoins obligatoire de posséder une PS5 pour mettre à jour son firmware. Ce n'est désormais plus le cas, puisque Sony Interactive Entertainment annonce sur Twitter qu'il est dorénavant possible de télécharger les patchs destinés à la manette depuis un PC.Comme indiqué à cette adresse , il suffit de télécharger le "