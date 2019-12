PS4 : 20 jeux à faire en 2020 selon Sony, une vidéo avec des must have en veux-tu en voilà

Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2020 s'annonce chargé. Certainement plus encore que les douze derniers mois avec une avalanche de hits dans la première moitié d'année : on se demande même si l'on va pouvoir poser les mains sur tout et si notre portefeuille ne finira pas en PLS plus tôt que prévu.Peu importe pour Sony qui s'aime à rappeler que sa PS4 accueillera la majeure partie de toutes ses futures pépites : la firme a justement sélectionné 20 must have - et pas forcément des exclusivités - à faire en 2020 qu'elle présente dans cette grosse vidéo de dix-sept minutes. Bien sûr, il y a du The Last of Us 2, du Ghost of Tsushima ou du Nioh 2, mais aussi du Dying Light 2, du Cyberpunk 2077 ou Marvel's Avengers. En revanche, aucune mention du premier jeu PlayStation 5 annoncé, Godfall, ce qui laisse planer le doute quant à sa présence dans le line up de la console. On verra bien.Du coup, quelle est votre sélection pour 2020 ?