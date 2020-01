PS4 : le plein de soldes pour la nouvelle année, des jeux à moins de 10€

Même si les soldes d'hiver ne débuteront officiellement que le 8 janvier prochain, Sony Interactive Entertainment propose déjà des offres alléchantes sur le PlayStation Store. C'est en effet ce que fait savoir le PlayStation Blog , en précisant que l'opération prendra fin le samedi 18 janvier à 0h59. Oui, c'est précis. Les promotions concernent aussi bien les jeux sortis l'année dernière (FIFA 20 Edition Champions passe de 89,99€ à 44,99€, Days Gone Edition Deluxe Numérique passe de 79,99€ à 39,99€, The Division 2 Edition Gold passe de 99,99€ à 19,99€ entre autres) que des productions plus anciennes (Marvel vs. Capcom Infinite passe de 39,99€ à 14,99€, Nioh passe de 19,99€ à 9,99€, Injustice 2 passe de 39,99€ à 17,99€ par exemple).Naturellement, une ristourne supplémentaire est accordée aux membres du PlayStation Plus, sans oublier les extensions - ce qui implique les Season Pass. Nul doute que dans cinq jours, il y aura moyen de se procurer la PS4 et le PlayStation VR à des prix attractifs.