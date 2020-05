Project xCloud : on a testé le cloud gaming de Microsoft enfin dispo en France, prometteur ?

Disponible à l’essai depuis des mois aux Etats-Unis, en Corée du Sud ou encore en Angleterre, le xCloud a débarqué il y a quelques semaines de cela dans nos vertes contrées en France. Une version preview, donc encore à l’état de développement et une centaine de jeux pour pouvoir apprécier ou non le service de cloud gaming que souhaite mettre en place Microsoft pour les smartphones et tablettes. Voici notre premier verdict.

Le cloud gaming est au centre de l’attention, après le lancement critiqué de Google Stadia en fin d’année dernière et la présence sur le marché de Sony (Playstation Now), Nvidia (GeForce Now) ou encore Shadow même si dans ce dernier cas de figure, il faut être précis en parlant de cloud computing. Microsoft sera de la partie à venir et après plusieurs mois d’attente, nous avons pu faire partie des petits privilégiés à prendre en main xCloud, la plateforme de cloud gaming de la firme américaine. Petits privilégiés, car les accès à cette phase de beta ne sont pas massifs, Microsoft ayant visiblement bien l’intention de réguler - encore plus en cette période de confinement/déconfinement - le flux de joueurs sur ses serveurs dédiés. Alors, comment se présente le xCloud ? Franchement, avec une interface claire pour le novice. L’ensemble est épuré, simple, l’accès aux jeux est facilité (puisque représenté par des petites cases) et on ne risque pas de se perdre dans les menus, déjà parce qu’ils ne sont pas légion et ensuite parce que tout est savamment bien expliqué. Un bon point pour Microsoft et pour xCloud donc.

UNE BÊTA OUI, MAIS PAS POUR TOUS

Qui dit accès privilégié dit aussi périphérique privilégié. A l’heure d’échanger ces premières impressions, seuls les smartphones et tablettes sous Android étaient éligibles en France à cette phase de beta. Il ne fait aucun doute que les possesseurs d’Iphone et d’Ipad ne seront pas en reste, certainement lors d’une prochaine vague de test. L’occasion pour nous de rappeler le but du xCloud aux yeux de Microsoft, engagé depuis plusieurs mois déjà sur une politique claire : offrir la plus grande expérience de jeu et sur les jeux de son catalogue au plus grand nombre, quel que soit leur matériel. Sachant que le catalogue (on y reviendra) présent dans cette beta est directement issu de celui de la Xbox One, on imagine mal Microsoft développer xCloud sur sa console reine. Cela serait à contre-emploi du projet, qui est justement de permettre aux utilisateurs d’intégrer l’écosystème Xbox sans forcément en posséder une. Les mois à venir devraient donc voir logiquement arriver le xCloud sur PC mais aussi sur les téléviseurs. En attendant, c’est sur notre smartphone Android que nous avons vécu l’expérience. Oui mais dans quelles conditions ?





MA VIE EN COULEURS... ET EN 720P

Abordables. Outre l’interface, le graphisme proposé est plus que satisfaisant pour le périphérique. Ne vous attendez pas à voir évoquer ici une résolution supportée en 1080 p, ce n’est pas du tout le cas. Les jeux proposés tournent tous en 720 p, pas plus. Ce qui rend certains aspects inégaux en fonction du jeu et de la qualité générale du titre. Mais globalement, et pour un smartphone, le rendu est propre, avec une mention plus plus pour les cinématiques. On peut en revanche regretter qu’une fois lancé et le smartphone tenu en position horizontale, le jeu ne prenne pas tout l’écran, s’affichant en 16:9 et donc, avec des bandes noires sur le côté, ce qui n’est pas le cas de l’interface et donc de l’overlay. Si au premier abord, cela peut un peu décevoir, sur la durée, on s’y fait. Rapidement. Rappelons que dans notre cas, nous n’avons joué que sur smartphone. Le constat sera tout autre sur PC et TV, évidemment, d’autant que si jouer sur smartphone, c’est sympa, lire les informations et naviguer dans les menus l’est beaucoup moins, la faute à la taille de l’écran.

Un avertisseur visuel de la part de l’application affiche le niveau de connexion pour informer le joueur du pourquoi de ses difficultés sur le moment.

Pour le rendu, il est indispensable de préciser que ce dernier est évidemment dépendant de votre qualité de connexion. Pour notre part, il n’était pas possible ni recommandé de jouer autrement qu’avec une connexion Wi-Fi pour pouvoir lancer et accéder au service. Globalement, le temps de latence était bon et nous n’avons connu que très peu de lags et d’artefacts lors de nos parties. Néanmoins, nous avons parfois eu droit à des pertes de débit (merci le confinement et puis merci l’opérateur, dont nous tairons le nom, aussi), qui se ressentent par de forts ralentissements certes mais aussi et surtout par un avertisseur visuel de la part de l’application, qui affiche alors le niveau de connexion pour informer le joueur du pourquoi de ses difficultés sur le moment. Astucieux.

BLUETOOTH PLUS ATTACHE : LE COMBO GAGNANT

Pour jouer, la meilleure combinaison reste la manette Bluetooth Xbox One, avec une attache pour permettre de combiner votre smartphone directement à votre manette (type PowerA Moga ou autre, disponible sur Amazon notamment). L’expérience autrement n’est pas désagréable mais moins confort. Dans notre cas, nous n’avons, faute d’attache, pas eu d’autre choix que de tester xCloud, avec une manette reliée au portable par USB. Avec les écouteurs branchés pas loin (afin de ne pas déranger le reste de la famille), il était indispensable d’avoir une coque avec un rabat transformable en coque, afin de soutenir votre smartphone (c’est mieux pour jouer quand même hein) et de ne pas tirer bêtement sur un fil ou un autre, afin de ne pas faire tomber l’ensemble. Pour information, il ne sera pas nécessaire, dans le cas d’un raccord USB d’utiliser exclusivement une manette XBox, nous avons également pu jouer avec une manette PS4. La seule différence est que le pavé tactile de cette dernière sert à déplacer la souris.

Le projet ? Permettre aux utilisateurs d’intégrer l’écosystème Xbox sans forcément en posséder une.

Place enfin aux jeux ! S’il a fallu attendre un peu lors de nos premiers passages pour pouvoir jouer, force est de constater que les retours ont été vite pris en compte par les équipes du xCloud puisqu’il nous a semblé voir de l’amélioration à ce niveau-là. Cependant, le temps d’attente, même raccourci) est bien là, que l’on lance un jeu ou que l’on y revienne, avec parfois un vrai temps de chargement bien long, au point de se demander parfois si l’application n’a tout simplement pas… planté. Néanmoins, lancer un jeu est facile, comme en sortir d’ailleurs, puisque le sous-menu, accessible en partie et particulièrement discret (il faut appuyer sur l’écran pour le voir) permet d’y mettre fin à tout moment. Comme tout service de streaming, on peut quitter sauvagement une partie (pour répondre à un appel ou autre) et le retrouver à l’endroit où on l’avait laissé, après avoir relancé l’application.

CATALOGUE EFFICACE, MAIS EXPÉRIENCE DE JEU INÉGALE

Une centaine de jeux était proposée sur cette phase beta. Le catalogue en question est gratuit, sans aucune indication de prix future, ce qui laisse évidemment en suspens la politique de paiement et d’accès aux services, certainement relié d’une manière ou d’une autre au GamePass. Il y a de tout dans ce catalogue, de la valeur sûre avec Halo 5, Halo Wars, Halo The MasterChief Collection, Gears of War et Gears 5 : Opération 3, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, Borderlands 2, Bleeding Edge, Tekken 7, Soul Calibur 6, Madden 20, Les Sims 4, Ori and The Blind Forest ou encore Shadow of the Tomb Raider. Rien de bien neuf (hormis Bleeding Edge) mais conséquent et efficace (jouer à Halo, Gears, les Sims ou encore Forza, difficile de bouder hein) pour une version beta. On pourra regretter l’absence, outre les licences phares de la gamme, d’un gros jeu bien gourmand (voyez mon regard, je pense à Maxime et à Red Dead Redemption 2) pour juger xCloud en profondeur mais là encore, contrairement à Stadia, Microsoft n’en est pas à sa version définitive de sa plateforme de cloud gaming. En tout cas, l’expérience diffère en fonction des jeux et de leur gourmandise, aussi, en termes de temps de réponse. Si Tomb Raider, Ori ou encore Halo 5 tournent sans problème, ce n’était pas forcément le cas de Borderlands 2, Batman The Telltale Series ou encore Forza Horizon 4, avec un décalage de son assez important pour ce dernier. Voilà un bémol sur lequel les équipes d’xCloud vont devoir bosser, en attendant sa sortie définitive.