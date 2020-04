Project xCloud : les inscriptions en France sont ouvertes

Dans chaque pays, un nombre limité de joueuses et de joueurs pourront rejoindre le programme dans un premier temps, et au fil du temps, nous augmenterons ce nombre", est-il mentionné.



" Le Projet xCloud est notre technologie de jeu en streaming qui vous permet de profiter de jeux normalement dédiée à une console de jeu sur un téléphone ou une tablette Android grâce au cloud", prend le temps de rappeler la firme de Redmond qui, par ailleurs, souligne que plus de 90 jeux sont disponibles sur le service. En octobre dernier, Vincent Desmazes, responsable des services et des jeux chez Microsoft, nous avait confié que le constructeur américain comptait prendre son temps avec Project xCloud.



" Nous ne sommes absolument pas pressés et ne voulons pas prendre le risque de lancer un service décevant, avait-il expliqué. C’est vrai que les joueurs avertis suivent ça de près, et pour l’avoir essayé à l’E3, c’est vraiment génial. Maintenant, j’ai tendance à penser que le grand public n’est pas encore concerné par Project xCloud ; il ne peut donc pas être frustré, puisque nous ne nous sommes pas encore adressés à lui."

Lancée en octobre dernier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, la bêta de Project xCloud est sur le point de débarquer en France. C'est en effet ce qu'annonce Microsoft sur le site officiel Xbox , en précisant que les inscriptions sont dès à présent ouvertes et que cette phase de test s'étendra progressivement dans toute l'Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède), compte tenu que le coronavirus impose des contraintes en matière de bande passante. "