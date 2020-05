Prince of Persia Redemption : du gameplay refait surface pour ce jeu annulé en 2011

Jonathan Cooper sur Twitter : l'ex-employé d'Ubisoft a avoué qu'il s'agissait en réalité d'un faux gameplay, créé de toutes pièces par Khai Nguyen, Directeur des Animations ayant travaillé notamment sur For Honor. Servant à pitcher un potentiel nouvel épisode Prince of Persia, la démo inspira finalement Cooper et son équipe pour Assassin's Creed III, sorti en 2012.On remarquera le retour de la dague du temps, toujours aussi pratique quand il s'agit d'éviter un coup mortel, ainsi que de grosses références à un certain God of War ou Uncharted : certaines scènes n'hésitent effectivement pas à s'appuyer le gigantisme propre aux combats de Kratos tandis que d'autres phases de plateforme rappelleront indéniablement les évasions désespérées de Nathan Drake.Une vidéo qui nous réconforte dans notre souhait de voir le Prince débarquer de nouveau à travers une aventure inédite. Un jour, peut-être.