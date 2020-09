Prime Gaming : une nouvelle fournée de jeux SNK, c'est gratuit jusqu'à mars 2021

Décidé à faire bonne figure face au PlayStation Plus, au Xbox Live Gold, et même au Nintendo Switch Online, Amazon continue d'étoffer le catalogue de Prime Gaming. En effet, l'entreprise de Jeff Bezos annonce l'arrivée de huit nouveaux jeux estampillés SNK, sachant que d'autres titres du studio d'Osaka sont déjà présents dans le service - Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar, Samurai Shodown II, Metal Slug 2, SNK 40th Anniversary Collection, Shock Troopers: 2nd Squad, Baseball Stars 2, Sengoku 3, Ironclad, King of Monsters.Les derniers élus sont donc The Last Blade 2, Garou : Mark of the Wolves, Metal Slug 3, Samurai Shodown V Special, The King of Fighters '97 Global Match, The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition, The King of Fighters 2002 Unlimited Match, Shock Troopers. Au total, Prime Gaming propose donc de se procurer 22 titres SNK sans débourser le moindre centime supplémentaire ; une offre qui court jusqu'à mars 2021.Pour mémoire, Prime Gaming est inclus dans l'offre Amazon Prime qui coûte 5,99€/mois, ou alors 49€/an. Au-delà de l'essai gratuit de 30 jours, cette dernière donne accès à tous un tas de films, de séries et de musiques.