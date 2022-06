PlayStation VR 2 : une 1ère photo du casque de Sony a fuité, le studio à l'origine de la boulette en sueur

Horizon : Call of the Moutain, No Man's Sky VR, The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution entre autres)

Guess what's coming to PSVR2? pic.twitter.com/0NRZSLLBnj — Bit Planet Games (@BitPlanetGames) 29 juin 2022

On imagine la colère de Sony Interactive Entertainment en découvrant la boulette de Bit Planet Games, le studio indépendant connu pour être derrière Ultrawings. En effet, les développeurs ont diffusé par mégarde une photo du PlayStation VR 2 sur Twitter, chose que le constructeur japonais s'était bien gardé de faire jusqu'à présent, sans doute pour des raisons de stratégie de communication. Il y a des chances que les avocats de Bit Planet Games aient beaucoup de travail ces prochains jours, car on suppose qu'un accord de confidentialité a été signé entre les deux parties avant l'envoi du PlayStation VR 2 aux équipes. En tout cas, la photo incriminée a été retirée immédiatement pour être remplacée par une image officielle.On profite de l'occasion pour rappeler que plusieurs jeux destinés au PlayStation VR 2 (Resident Evil 4 Remake,ont été montrés lors du dernier State of Play, et que Sony Interactive Entertainment ne semble pas encore décidé à dévoiler ni la date de sortie de l'objet, ni son prix.