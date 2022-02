PlayStation VR 2 : Sony dévoile enfin le design de son casque, il ressemble beaucoup au premier

Sony Interactive Entertainment a profité du calme de ce mardi 22 février 2022 pour lever le voile sur le design de son PlayStation VR 2, un peu moins d'un an après avoir officialisé son existence et dévoilé les manettes en mai 2021. Première chose que l'on peut constater : le look du PS VR 2 reprend les bases de son aîné, avec un casque qui arbore peu ou prou les mêmes courbes et surtout le même type d'arceau pour maintenant le casque sur la tête de son utilisateur, sans pour autant l'alourdir. Le premier PS VR étant déjà une référence en termes d'ergonomie et de confort, Sony Interactive Entertainment a misé sur la contuinité, comme la visière-écran ajustable permettant d’approcher ou d’éloigner l’écran du visage. Il en est de même pour l’emplacement de la sortie écouteurs stéréo qui reste identique au premier modèle, ce qui permettra de retrouver ses marques très facielement. Nouveauté oblige cependant, on pourra compter sur une molette d’ajustement des lentilles, ce qui va permettre d'ajuster la distance des lentilles entre leurs yeux et ainsi optimiser sa vision. On apprend aussi que le PS VR 2 affiche un design plus fin et donc sera plus léger que son prédécesseur, et ce tout en y ajoutant le moteur qui permettra d'avoir des sensations haptiques au niveau de la tête.

Mieux, pour ce modèle nouveau, Yujin Morisawa, concepteur artistique senior chez SIE, explique l'intégration d’un nouveau système de ventilation afin d'offrir une bonne circulation de l’air, dans la même idée que les grilles d’aération de la PS5. Avantage de ce système de soufflerie, l'absence de buée sur les lentilles, ce qui évitera de nettoyer les lentilles réglièrement, garantissant une meilleure immersion. C'est d'ailleurs dans l'espace entre le haut et la surface à l’avant de la visière-écran que le système de ventilation a été intégré. Autre évolution importante avec ce casque VR nouvelle génération, c'est la présence d'un seul et unique câble qui part du côté gauche du casque et qu'on ira brancher sur le port frontal de la PS5. On est encore loin d'un système sans-fil déjà disponible chez la concurrence, mais Sony Interactive Entertainmentr n'a pas réussi à s'en passer pour cette deuxième génération. De même, fini la PlayStation Camera pour se repérer dans l'espace, le PS VR 2 est doté de la technologie du "Eye Tracking", d'un écran OLED 4K HDR qui offrira un rendu visuel bien plus supérieur que le premier PS VR. On passe en effet d'une résolution de 2000x2040 par oeil, contre 960x1080 par oeil en 2016.