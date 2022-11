PlayStation VR 2 : le prix du casque de Sony révélé, c'est plus cher qu'une PS5 !

The Dark Pictures : Switchback VR (Supermassive Games)

Crossfire : Sierra Squad (Smilegate)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Cities VR – Enhanced Edition (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Hello Neighbor : Search and Rescue (tinyBuild Games)

Jurassic World Aftermath Collection (Coatsink)

Pistol Whip VR

Zenith : The Last City (Ramen VR)

After The Fall

Tentacular (Firepunchd Games UG)

C'est désormais officiel : il faudra claquer 599,99€ pour se procurer le PlayStation VR 2. C'est en effet ce qu'annonce Sony Interactive Entertainment par le biais de son PlayStation Blog , en précisant que l'objet sortira le 22 février prochain. Si le pack de base comprendra le casque de réalité virtuelle, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo, contre 649,99€, il sera possible de mettre la main sur le bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain qui inclura en plus une version digitale du titre de Firesprite Studios. Une station de charge pour les manettes PS VR2 Sense sera également proposé au prix de 49,99€. Il est précisé que les joueurs intéressés pourront précommander le PlayStation VR 2 à partir du 15 novembre prochain uniquement via la boutique en ligne PlayStation , et que les plus impatients peuvent même s'inscrire dès à présent. Les commandes passées par ce biais seront honorées la semaine de la sortie, souligne Sony Interactive Entertainment.Enfin, une nouvelle liste de 11 jeux dont les futurs possesseurs du PS VR2 pourront profiter après son lancement a été dévoilée :