PlayStation : Sony s'associe à Backbone et annonce une manette destinée à l'iPhone, la voici en vidéo

ne section dédiée comportant les nouveautés et les mises à jour est aussi incluse.



Sachez que la Backbone One – PlayStation Edition est d'ores et déjà en vente aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et coûte 120 €. D'autres territoires seront annoncés ultérieurement. Enfin, rien sur une éventuelle arrivée de l'accessoire sur les terminaux Android.



avec les jeux de l'App Store ou d'autres services de streaming de jeux prenant en charge les manettes tels que Genshin Impact, Fantasian, ou encore Call of Duty : Mobile. "Les joueurs peuvent télécharger l'application Backbone App pour une expérience PlayStation sur mesure, souligne le constructeur japonais. Celle-ci offre diverses intégrations PlayStation comme des glyphes personnalisés représentant les symboles PlayStation emblématiques ou la possibilité de parcourir des centaines de jeux."

Les couleurs, matériaux et finitions s’inspirent du design de la manette sans fil DualSense de la console PS5, de l’effet de transparence des touches à son aspect flottant caractéristique, est-il précisé. Elle ne dépare pas des autres produits de la gamme PS5 comme le casque-micro Pulse 3D, que vous pouvez connecter directement à la manette Backbone One – PlayStation Edition."Un peu plus loin, on nous explique que la Backbone One – PlayStation Edition est également compatible