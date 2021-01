PlayStation Plus : voici les jeux gratuits PS4 & PS5 pour Février 2021, il y a du gros jeu !

A quelques jours du coup d'envoi du mois de février 2021, Sony Interactive Entertainment se décide enfin à nous révéler la liste des jeux qui seront offerts dans le programme PlayStation Plus. Comme d'habitude, le constructeur japonais a pensé aux joueurs PS5 comme PS4 avec une belle surprise ce mois-ci puisque Destruction AllStars fera partie des titres à découvrir "gratuitement". Au départ prévu pour le lancement de la PlayStation 5, le titre développé par Lucid Games et Wushu Studios va avoir droit à une belle mise en avant à travers le PlayStation Plus. Sur PS4, il y a de quoi se régaler aussi puisque le jeu Control de Remedy Entertainment sera disponible dans sa version Ultimate Edition, comprenant ainsi tous les bonus sortis jusqu'à présent. A noter que le jeu est également disponible sur PS5. Reste Concrete Genie, sorti en 2019 et qui n'a malheureusement pas eu le succès escompté malgré une approche assez originale du jeu d'action-aventure. C'est peut-être le moment de se rattraper...



PLAYSTATION PLUS : LES JEUX PS5 & PS4 DE FÉVRIER 2021



- Destruction AllStars (PS5)

- Control: Ultimate Edition (PS5 et PS4)

- Concrete Genie (PS4)