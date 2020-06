PlayStation Plus : les jeux de juillet dévoilés, exploration et basket au programme

PLAYSTATION PLUS : JEUX OFFERTS POUR LE MOIS DE JUILLET 2020

Rise of the Tomb Raider

NBA 2K20

Erica

Le temps passe vite et parfois (souvent), certaines étapes s'avèrent douloureuses à franchir. On ne parlera pas dans cet article de crise de la trentaine mais bien d'un tout autre anniversaire : celui du PlayStation Plus qui, au mois de juillet 2020, soufflera sa dixième bougie, une décennie après sa première offre autour de WipEout HD sur PS3, même pas quatre ans après le lancement du PSN lui-même.Une autre époque pour une autre génération mais des souvenirs plein la tête pour 41,5 millions d'abonnés tout de même : à cette occasion, Sony a donc levé le voile sur les nouveaux jeux du mois offert et ils seront, cette fois-ci, au nombre de trois. Au programme ? De l'exploration de tombeaux avec Rise of the Tomb Raider, dernier épisode en date de notre talentueuse Lara Croft ; du basket-ball avec la référence NBA 2K20 de 2K Games puis, enfin, en bonus, Erica, petit jeu indépendant et narratif entièrement tourné en live-action. De quoi s'occuper, assurément.