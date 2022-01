PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuits PS5 et PS4 du mois de Février 2022

Sony Interactive Entertainment a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts dans le cadre du PlayStation Plus pour le mois de février 2022. Comme d'habitude, le choix s'est porté sur des titres aussi éclectiques que possible avec pour commencer le jeu de combat EA Sport UFC 4 (disponible sur PS4) qui est évidemment le jeu le plus grand public des trois ce mois-ci, sachant que ce dernier est plutôt récent puisque sorti en août 2020. Ceux qui préfèrent les ambiances festives et de fête foraine peuvent se diriger vers Planet Coaster Console Edition, qui est le jeu PS5 du mois. Reste alors le troisième et dernier jeu, à savoir Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : une aventure merveilleuse, sorti en 2013 et qui s'inspire de Borderlands. Ces trois jeux seront disponibles jusqu'au 28 février pour les rajouter à votre bibliothèque de jeux, tandis que

LES JEUX PLAYSTATION PLUS DE FÉVRIER 2022

Un peu en avance sur son timing habituel,vous avez jusqu’au lundi 31 janvier pour ajouter les jeux du mois de janvier que sont Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic.- EA Sports UFC 4 (PS4)- Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : une aventure merveilleuse (PS4)- Planet Coaster Console Edition (PS5)