PlayStation Plus : le leak du site Areajugones avait tout bon, voici les jeux de Juin 2022 confirmés

Il y a deux jours, le site espagnol Areajugones faisait savoir qu'il tenait un scoop , à savoir la liste des jeux qui seront proposés dans le PlayStation Plus pour le mois de juin 2022. Avec de l'avance sur le reveal officiel, nos confrères annonçaient l'arrivée de God of War, Naruto to Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl, et ces derniers ont tapé dans le mille. Ce sont bel et bien ces trois titres qui sont donc offerts dans le programme, ce qui fera sans doute plaisir aux amateurs de jeux d'action et de baston.

A propos des jeux du mois :

God of War

Explorez un monde hostile peuplé de créatures terrifiantes tout droit issues de la mythologie nordique. Dominez vos ennemis dans des combats au corps-à-corps privilégiant la pensée tactique et la précision létale. Vivez le récit émouvant d’un père et de son fils, alors que Kratos lutte pour contrôler la rage qui l’a si longtemps alimenté.

Naruto to Boruto : Shinobi Striker

La franchise Naruto passe en 4 contre 4 avec un gameplay en équipe où 8 ninjas s’affronteront simultanément. Les joueurs coopéreront au sein d’une équipe de 4 joueurs et devront affronter d’autres équipes en ligne. Visuellement, Shinobi Striker propose également un tout nouveau style graphique reconstruit à partir de zéro. Menez votre équipe et combattez en ligne pour déterminer qui sont les meilleurs ninjas.

Nickelodeon All-Star Brawl

Incarnez vos personnages Nickelodeon préférés et affrontez-vous dans des batailles explosives ! Faites votre choix parmi de nombreux héros puissants provenant de l'univers Nickelodeon puis affrontez les stars des séries Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Bienvenue chez les Loud et bien d’autres. Avec des attaques et des coups uniques inspirés par leurs personnalités, chaque personnage dispose de son propre style de jeu pour des affrontements endiablés chez tous les fans de Nickelodeon.