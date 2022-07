PlayStation Plus : le Catalogue va accueillir des nouveaux jeux en juillet, il y a du beau monde

No Heroes Allowed! et LocoRoco Midnight Carnival.



CATALOGUE DES JEUX (JUILLET 2022)



Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Stray (PS4, PS5)

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

Jumanji : Le jeu vidéo (PS4)

La Pat’ Patrouille part en mission ! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

CLASSIQUES (JUILLET 2022)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

En plus des jeux gratuits dont n'importe quel membre du PlayStation Plus peut profiter chaque mois, Sony Interactive Entertainment enrichit le Catalogue qui, lui, est réservé aux abonnés Premium et Extra du service. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que c'est la réponse du constructeur japonais au Xbox Game Pass de Microsoft. Sur le PlayStation Blog , le voile a donc été levé sur les productions qui seront disponibles dans le Catalogue à partir du 19 juillet prochaine ; et pour cette première fournée, on peut dire qu'il y a du beau monde.En effet, on note la présence de Stray (PS4, PS5) le fameux jeu de BlueTwelve Studios dans lequel on incarne un chat. Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) fait également partie du lot, au même titre que Marvel's Avengers. La liste complète se trouve ci-dessous. Et ce n'est pas tout, puisque les membres Premium ont également droit à deux classiques sortis sur PSP, à savoir