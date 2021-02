PlayStation Now : voici les jeux de Février 2021, il y a du AAA à découvrir

Le mois de février 2021 est entamé et Sony Interactive Entertainment vient de révéler la liste des jeux qui sont disponibles sur le PlayStation Now. Comme d'habitude, c'est la variété qui est le maître-mot avec du FPS pop-corn, du jeu de catch, du solo narratif avec des androïdes ou bien encore des jeux plus indés. Certains de ces titres sont temporaires, d'autres permanent et il y a également la liste des jeux qui quittent le service. On vous détaille le tout ci-après :

Jeux entrants :

Call of Duty : Black Ops III – Disponible jusqu’au 29 avril

WWE 2K Battlegrounds – Disponible jusqu’au 2 août

Detroit : Become Human – Permanent

Darksiders Genesis - Permanent

Little Nightmares – Disponible pendant 6 mois minimum

Hotline Miami 2 : Wrong Number – Permanent





Jeux sortants :

- Hitman 2

- Dead Cells

- The Evil Within