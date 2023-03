Playdate : la console à manivelle va augmenter de prix, mais 11 nouveaux jeux arrivent, tous les détails

Sorti il y a bientôt un an, la Playdate a suscité un vif intérêt au moment de son annonce en 2019, au point que la console à manivelle était déjà sold out quelques minutes après l'ouverture des précommandes. Si la pandémie et la pénurie de composants ont lourdement retardé les envois des premiers exemplaires, les early consommateurs ont pu profiter de la machine et de son concept super original tout au long de l'année 2022. Si les créatifs de chez Panic n'oublient pas de tenir la communauté alerte, une grosse vidéo "Update #3" fraîchement postée permet d'avoir des nouvelles de cette console jaune poussin. Première chose à savoir, le catalogue va s'étoffer dans les prochaines semaines et mois à venir, puisque 11 nouveaux jeux sont prévus au catalogue. Comme d'habitude, les titres sont aussi variés qu'originaux, avec des concepts inédits comme ce "Silent Movie Musical Game" baptisé Direct Drive, et qui nous propulse en 1927 en pleine industrie musicale. On pourra s'amuser aussi avec Grand Tour Legends, un jeu de cyclisme avec une caméra fixée juste derrière le popotin du cycliste. Il y aura aussi un dungeon crawler, des jeux d'aventure plus narratifs, mais aussi pas mal de puzzle games. La liste des 11 nouveaux titres est placée plus bas dans l'article.







Mais l'autre information primordiale de cet Update n°3, c'est surtout l'augmentation du prix de la Playdate, qui passe de 179$ à 199$. , Cabel Sasser, le co-fonfateur du studio Panic s'est justifié en expliquant que l'inflation a eu un impact sur les matériaux et composants et qu'il est donc obligé de faire grimper le prix de 20$ pour ne pas perdre d'argent.



La liste des 11 nouveaux jeux de la Playdate





- Direct Drive, un jeu musical muet sur le fait d'être stagiaire dans l'industrie de la musique en 1927, de DAC Vector

- Carve Jr, où vous dévalerez les pistes comme jamais auparavant, de Chuhai Labs

- Playmaker, avec six espaces créatifs ludiques où vous pouvez peindre, composer, construire, enregistrer et danser, de Dustin Mierau

- Swap Machina, un jeu de puzzle rapide créé dans le moteur de jeu Pulp par NaOH & Zion D. Hill

- SKEW, le 1er spinner sans fin 3D temps réel au monde, par Oiffy

- Grand Tour Legends, un jeu de course cycliste épique du studio iorama

- The Botanist, une bande dessinée d'aventure de science-fiction interactive avec une histoire linéaire, de Cadin Batrack

- Bloom, la simulation sociale narrative en temps réel sur le démarrage d'un magasin de fleurs, de RNG Party - maintenant avec une nouvelle histoire d'après-jeu, et plus encore !

- Eyeland, une aventure mystérieuse de la taille d'une bouchée made in Pulp par Ron Lent

- Tapeworm Disco Puzzle, un jeu de puzzle basé sur une grille où vous incarnez un ténia, le propriétaire de la discothèque locale ; de Lowtek Games

- Down the Oubliette, un dungeon crawler pour les amateurs de jeux de tower defense, de Rebecca König

- Une blague qui vaut 0,99¢, maintenant dans le catalogue avec une NOUVELLE blague à 0,1¢ ! Chez kamibox

- Hidey Spot, une petite aventure réalisée par Pulp sur le fait de se faufiler au milieu de la nuit, de Neven Mrgan et nous ici à Panic

- Word Trip, un jeu de construction de mots à action légère de Shaun Inman, Matthew Grimm et Charlie Davis