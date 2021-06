Playdate : prix, précommandes, jeux, toutes les infos sur la console rétro

Hier soir, l'éditeur Panic (Firewatch, Untitled Goose Game) a enfin diffusé sa conférence autour de la Playdate, la fameuse console portable jaune équipée d'une manivelle. Initialement prévue pour sortir en 2020, la machine a fait les frais de la pandémie de COVID, et de la fermeture des usines. Les développeurs ont donc profité de ce laps de temps supplémentaire pour créer quelques petits accessoires, dont un dock inédit. Appelé Playdate Stereo Dock, cette station de base qui accueillera la console via une fixation magnétique (et qui rechargera cette dernière) est en réalité une enceinte bluetooth doublée d'un pot à crayons ! Reste qu'on ignore pour l'instant le tarif de ce joli petit gadget. Une housse minimaliste (appelée Playdate Cover) a également été dévoilée au prix de 29$, afin de protéger la face avant et le dos de la console. De plus, Panic a annoncé que la machine disposera de son propre éditeur de jeu intitulé le "Pulp Game Editor", tandis qu'une application dédiée nous permettra d'écouter la radio.

Rappelons que le concept de la Playdate est d'offrir une console, ainsi que plusieurs "saisons" de contenu. Ainsi, la première saison comportera 24 titres qui sortiront sur 12 semaines, et qui sont signés par des développeurs assez prestigieux puisqu'on y retrouve Keita Takahashi (Katamari Damacy) ou encore Lucas Pope (Papers Please !, The Return of Obra Dinn). Précisons que les jeux de cette première saison sont compris dans le prix de la machine.

Voici d'ailleurs la liste des titres qui débarqueront sur la machine :

Casual Birder

Crankin's Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes : Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked !

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

La mauvaise nouvelle dans tout ceci, c'est que le prix a un peu augmenté depuis l'annonce initiale, passant de 150$ à 175$. On précise qu'il s'agit d'ailleurs d'un tarif hors-taxes, et sans les frais de port. Comptez donc probablement autour de 200€ pour avoir la Playdate entre vos mains.