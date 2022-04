Playdate : on a reçu la console portable avec manivelle, unboxing et photos champêtres

Annoncé en Mai 2019 à la surprise générale, la Playdate est une nouvelle console portable qui a pour ambition de proposer quelque chose de différent. Avec son jaune poussin qui attire directement l'oeil, son petit format carré qui lui confère un look super cute, la machine se distingue aussi et surtout des autres par cette petite manivelle située sur son côté droit. Tout l'intérêt de la Playdate repose sur cet accessoire qui est tout sauf un gimmick, puisque chaque jeu développé pour cette console propose un gameplay adapté avec cette manivelle. D'ailleurs, si certains créateurs sont des nouveaux venus, d'autres comme Keita Takahashi, qu'on connaît pour la série des Katamari Damacy, ont été immédiatement séduits par le concept.Pour être honnête avec vous, cela fait maintenant une petite semaine que nous avons reçu la Playdate, et à date, on est les seuls en France en tant que média qui avons cette machine atypique. L'occasion donc de vous proposer un unboxing dans les régles de l'art, les nôtres bien évidemment, mais aussi vous proposer une démonstration des jeux que nous avons téléchargés également. On vous rappelle que le concept de la Playdate est de recevoir des jeux au fils des semaines, sans aucun choix, un peu comme un paquet surprise, histoire que la découverte soit totale. La machine, vendue 179$ (prix qui comprend la Saison 1 des 12 jeux), est en rupture de stock depuis sa première précommande en août 2021. Les 20 000 exemplaires ont été écoulés en effet en l'espace de 20 minutes. Allez trêve de blabla, place à notre vidéo exclusive.