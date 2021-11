Playdate : les 1ères livraisons de la console à manivelle pas avant 2022, explications

Les retards s'accumulent et touchent décidément tout le monde dans le jeu vidéo, puisqu'après Valve et son Steam Deck, c'est au tour de Panic d'informer les joueurs / utilisateurs / acheteurs que son fameuse console portable à manivelle ne sera finalement pas livrée en fin d'année comme c'était prévu. Rappelez-vous, en juillet dernier, lors de l'ouverture des précommandes, tout le stock avait été écoulé en 20 minutes seulement et les chanceux devaient alors recevoir leur exemplaire pour l'automne/hiver 2021. Il faudra finalement attendre 2022 pour que les premiers acheteurs puissent recevoir leur machine, non pas en raison d'une quelconque pénurie d'un composant, mais parce que la batterie de la console portable doit être remplacée. Un souci reperé à la dernière minute et qui va coûter une certaine somme au fabricant, qui préfère envoyer sa Playdate finaliseée aux petits soins que de devoir gérer des retours aussi coûteux par la suite. On rappelle que cette livraison pour début 2022 ne concerne que les 50 000 premiers exemplaires, les autres devront attendre fin 2022, voire début 2023 pour découvrir cette machine qui sort de l'ordinaire.