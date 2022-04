Playdate : tuto pour enregistrer ou streamer ses vidéos depuis la console à manivelle

Parce que les premiers exemplaires de la Playdate sont en cours de cheminement chez les premiers utilisateurs, le fabricant Panic a décidé de publier une vidéo tuto afin de nous expliquer quelques unes des subtilités de la console portable à manivelle. Comment enregistrer ou streamer ses propres parties ? Peut-on brancher une manette classique, voire un clavier sur une machine aussi petite ? Dans la vidéo qui suit, on est guidé pas à pas pour manipuler correctement cette console portable atypique. Pour ce faire, rien bien compliqué, il suffit de relier sa Playdate à l'ordinateur avec un câble USB et il faut ensuite lancer le mode "Miroir". A partir de là, on peut rentrer dans les paramètres et choisir quel canal audio on peut choisir. Pour les screenshots, il suffit d'appuyer sur F6 pour qu'on puisse le faire depuis un clavier, tandis qu'il est possible d'enregistrer les 30 dernières secondes en vidéo si jamais on a manqué quelque chose d'important en appuyant simplement sur F8. Bref, vous l'avez compris, la Playdate possède plusieurs raccourcis clavier. Je vous rappelle qu'on vous a déjà préparé l'unboxing de cette console et la découverte de son interface et de ses jeux.