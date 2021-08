Playdate : tous les stocks ont été vendus en 20 min, la console à manivelle est un carton !

Annoncé en mai 2019, la Playdate n'est pas une console portable comme les autres. De par sa couleur jaune pétard et sa petite manivelle sur le côté, cette machine fabriquée par Panic a su rapidement captiver l'attention des joueurs. Il faut dire que sa première apparition lors de la PAX West 2019 a permis également de consolider sa réputation fort de ses atouts charme. JEUXACTU avait d'ailleurs pu prendre cette Playdate en mains à l'époque, et nous étions d'ores et déjà séduit par son design, mais aussi son concept unique en son genre. Deux ans plus tars, voilà que les précommandes ont été ouvertes, c'était le jeudi 29 juillet aux alentours de 19h, heure française, avec la mise en vente de 20 000 exemplaires pour commencer. En l'espace de quelques heures à peine, tout le stock a été écoulé , sachant que la machine était proposé à 179$, soit à peu près 150€. Un véritable engouement que même son fabricant n'avait pas anticipé, au point que désormais, le prochain réassort ne sera pas fait avant 2022. En gros, si vous pensez pouvoir jouer avec cette drôle de machine cette année, c'est raté.Cette rupture de stock est également une bonne publicité pour cette Playdate, qui devrait voir son intérêt grandir dans les mois à venir, sachant que du côté des scalpers, certains ne se sont pas privés de faire monter les enchères sur les sites de revente en ligne. En attendant de savoir ce que vaut réellement cette machine et de découvrir les 24 jeux atypiques qui seront disponibles au lancement, on vous propose de redécouvrir notre dossier écrit , ou de voir notre vidéo impressions à froid.