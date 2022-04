Playdate : il y aura 24 jeux livrés avec la console à manivelle, voici la liste

Après 3 ans d'attente, la Playdate est enfin une réalité puisque les premiers exemplaires (qui ont été précommandé en août 2021) sont en train d'être expédiés à leurs utilisateurs. Du côté de la presse, nous avons reçu notre copie il y a une semaine tout juste et depuis, on s'amuse avec cette machine pas comme les autres. Si nous vous avons déjà proposé notre unboxing avec nos gants blancs de velours, Panic a mis à jour son site officiel pour préciser quelques détails importants pour la commercialisation de cette Playdate. Tout d'abord, il est utile de rappeler son concept, basé sur un système de Saison à acheter. La première, incluse lors de l'achat de la console portable, comporte pas moins de 24 jeux au total ! C'est deux fois que le chiffre initial qui avait été promis lors des premiers prototypes qu'on avait pu essayer lors de la PAX West 2019.En gros, en achetant la Playdate à 179$ (soit environ 164€), vous êtes assurés de repartir avec 24 jeux qui seront téléchargeables au fil des jours et des semaines d'utilisation. En effet, le principe des jeux fonctionne comme des paquets-surprise qu'on découvre au bon gré de son fabricant qui envoie un jeu au hasard sur la machine du joueur. Ce dernier est aussitôt alerté par un message et le titre peut alors être téléchargé. Ces 24 jeux arrivent donc au fur et à mesure, permettant ainsi au joueur de découvrir chaque jeu et son gameplay atypique basé sur ce système de manivelle, en plus des touches habituelles. Justement, pour y voir plus clair au niveau des jeux, Panic a mis à jour la liste des 24 titres depuis sa page officielle. Il y en a pour tous les goûts et les genres, et du côté des développeurs, il y en a aussi qu'on connaît (comme Keita Takahashi, le créateur de Katamari Damacy) et d'autres qui sont des nouveaux dans le jeu vidéo. L'idée est donc de leur faire confiance et d'apprécier ce qu'ils ont à nous proposer.

1/ Battleship Godios

2/ Boogie Loops

3/ Casual Birder

4/ Crankin’s Time Travel Adventure

5/ DemonQuest 85

6/ Echoic Memory

7/ Executive Golf DX

8/ Flipper Lifter

9/ Forrest Byrnes: Up in Smoke

10/ Hyper Meteor

11/ Lost Your Marbles

12/ Omaze

13/ Pick Pack Pup

14/ Questy Chess

15/ Ratcheteer

16/ Sasquatchers

17/ Snak

18/ Spellcorked!

19/ Zipper

20/ Saturday Edition

21/ Whitewater Wipeout

+ 3 jeux surprise non dévoilés