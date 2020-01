PlatinumGames : le géant chinois Tencent investit dans le capital du studio derrière Bayonetta

Depuis sa création en 2007, le moins que l'on puisse dire est que PlatinumGames a suffisamment œuvré pour s'imposer comme l'une des figures les plus respectées de l'industrie. On lui doit des pépites comme les deux Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising Revengeance, NieR:Automata ou, plus récemment, Astral Chain : récemment, la firme japonaise a prononcé sa volonté de devenir suffisamment indépendant au point d'être son propre éditeur... et en cela, elle vient de trouver un partenaire de choc.Tencent, première entreprise vidéoludique du monde (!), est donc l'heureux élu et vient "d'investir dans le capital" de PlatinumGames : la somme en question n'est pas connue mais les Japonais nous rassurent, cette union n'impacte en rien leur indépendance. Les voilà juste un peu plus solides.Les développeurs planchent actuellement sur plusieurs projets : Babylon's Fall, dont un nouveau trailer a récemment été communiqué, et Bayonetta 3, dont " le développement avance bien ". Autant dire qu'à propos de ce dernier, on espère voir un premier trailer cette année, tôt si possible. Oui, on est impatient.