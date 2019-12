Bayonetta 3 : PlatinumGames donne des nouvelles du jeu, c'est laconique

Lors de l'E3 2019, où Bayonetta 3 avait brillé par son absence, Kamiya-san avait été un peu plus loquace. " Bayonetta 3 joue depuis à cache-cache, et ce ne sont pas les derniers propos tenus par Hideki Kamiya qui vont inverser la tendance. En effet, le créateur de la série (qui est également l'un des cadres de PlatinumGames) s'est plutôt montré laconique sur Twitter : "Le développement du jeu se déroule très bien." OK, on n'en saura pas plus.Lors de l'E3 2019, où Bayonetta 3 avait brillé par son absence, Kamiya-san avait été un peu plus loquace. "

Les jeux ne se font pas en un an ou deux, ça prend tout simplement du temps, avait-il expliqué à nos confrères de Video Games Chronicle. Les choses avancent bien, et je sais que beaucoup de personnes demandent à voir le titre. Tout déballer à l'E3 n'est pas la solution marketing la plus intelligente. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien montré ici que le développement du jeu va mal."



Avant d'ajouter : "Oui, ça va être un jeu de haute qualité dans lequel nous mettons tous nos efforts. Avec Bayonetta 1 et 2, nous avions un processus de développement basique. Nous faisions le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3 et nous construisions l'histoire et le rythme chronologiquement. Pour Bayonetta 3, on peut dire que l'on a appris suffisamment des deux derniers jeux pour changer notre processus de conception et faire quelque chose de différent de ce que je viens juste de décrire."



Il va de soi que les possesseurs de Nintendo Switch prient pour que le jeu sorte en 2020. Avec la PS5 et la Xbox Series X attendues pour la fin de l'année prochaine, la firme de Kyoto serait bien inspirée de garder cette grosse cartouche afin de contrer la concurrence et exister pendant les fêtes.