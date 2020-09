PES 2021 : un trailer de lancement plein de passion

Glasgow Rangers en attendant la mouture 2022 qui délaissera le Fox Engine pour l'Unreal Engine.



Histoire de présenter cette update de façon mémorable, l'éditeur vient de publier un trailer de lancement en bonne et due forme avec, en son centre, un certain Lionel Messie : pas de doute, voilà une vidéo qui sent bon la passion et l'on espère que cette mise à jour, qui vient de sortir aujourd'hui même, saura se révéler conséquente.





Cette année est un peu particulière pour tout le monde, y compris pour Konami qui, plutôt que de développer un tout nouvel opus de Pro Evolution Soccer, livrera finalement une mise à jour gratuite pour transformer eFootball PES 2020 en eFootball PES 2021. Au programme, le renouvellement des licences et des effectifs ainsi que de nouveaux accords avec le Celtic ou les