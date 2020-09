PES 2021 : Konami renouvelle son partenariat avec les Glasgow Rangers, trois images en prime

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que PES 2021 n'est autre qu'une simple mise à jour de PES 2020, les développeurs ayant fait le choix de mettre le paquet sur PES 2022 qui devrait exploiter pleinement les capacités des consoles next-gen. D'ailleurs, le Fox Engine sera remplacé par l'Unreal Engine, et



Les premières phases de test de PES 2022 sont annoncées pour mi-mars 2021.







le mode "myClub" et la Ligue des Masters feront aussi l'objet de retouches que les fans espèrent majeures.Les premières phases de test de PES 2022 sont annoncées pour mi-mars 2021. seront recréés avec le niveau de détails qui fait la renommée de la franchise", est-il mentionné.Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que PES 2021 n'est autre qu'une simple mise à jour de PES 2020, les développeurs ayant fait le choix de mettre le paquet sur PES 2022 qui devrait exploiter pleinement les capacités des consoles next-gen. D'ailleurs, le Fox Engine sera remplacé par l'Unreal Engine, et

Attendu pour le 15 septembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, PES 2021 pourra compter sur la présence des Glasgow Rangers. C'est en tout cas ce qu'annonce Konami dans un communiqué officiel, où il est indiqué que l'éditeur et le club écossais ont décidé de renouveler leur partenariat. "Les joueurs du Rangers FC ainsi que l’Ibrox Stadium